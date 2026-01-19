Регионам не хватает времени и денег на создание мусорной инфраструктуры

Минприроды России намерено пойти на новые послабления субъектам, испытывающим сложности с созданием мусорной инфраструктуры.

Разработан проект постановления кабмина РФ, который даст возможность увеличить на два года срок использования федеральной субсидии для участников концессионных соглашений по строительству комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.

Речь идет о мусоросортировочных комплексах. Инициативу в министерстве объясняют ростом цен на стройматериалы, высокой ключевой ставкой Банка России и необходимостью спасти регионы с низким уровнем доходов от дефицита бюджета и закредитованности. По словам экспертов, экономическая ситуация остается слабо прогнозируемой и дополнительных двух лет на создание инфраструктуры может не хватить.

ППК "Российский экологический оператор" заключает с регионами концессионные соглашения по строительству инфраструктуры для обращения с ТКО. Это механизм государственно-частного партнерства, позволяющий ускорить реализацию проектов за счет поддержки государства, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, в России готовятся в очередной раз отложить закрытие старых свалок. В Госдуму внесен законопроект, инициированный Омской областью, который позволит регионам с нехваткой мощностей для размещения отходов продлить срок эксплуатации действующих полигонов до 1 января 2028 года. Решение носит вынужденный характер: за шесть лет реформы субъекты даже при поддержке федерального оператора так и не обеспечили строительство новых комплексов, а целая серия концессий застопорилась, как указывают участники рынка, из-за дефицита финансирования со стороны ППК "Российский экологический оператор".