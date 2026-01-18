В России упростят процедуру оформления прав на общее имущество СНТ

Власти России планируют в этом году уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ, следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА "Новости".

В частности, речь идет о поправках, уточняющих требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства. Сейчас в них запрещено включать участки, принадлежащие лицам, которые не являются учредителями товарищества. Исключение составляют участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.

Новый проект предусматривает, что в границы создаваемой территории садоводства по-прежнему будет запрещено включать земельные участки тех, кто не является учредителем. Однако в границы уже созданной территории эти участки могут быть включены с согласия таких лиц.

Сейчас по закону общее имущество СНТ должно находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. Для ее оформления необходимо провести общее собрание членов товарищества, пропорционально рассчитать доли и затем оформить в Росреестре право на имущество общего пользования. Поправками предлагается упростить эту процедуру, предусмотрев, что право собственности на общее имущество СНТ возникает с момента его постановки на государственный кадастровый учет в Росреестре.