The Guardian: Иран может навсегда отключить интернет для большинства граждан

Иран начал принимать меры по созданию собственной закрытой сети вместо глобального интернета, один из шагов в этом направлении — белый список всех сайтов, которые теперь будут доступны в стране, пишет The Guardian.

В этот перечень вошли внутренние поисковые системы, карты и навигационные сервисы, мессенджеры для обмена сообщениями, а также внутренний стриминговый сервис, где публикуются только одобренные государством видео, рассказал иранский эксперт по цифровым правам Амир Рашиди.

По его словам, уже работает "скелетная версия" внутреннего интернета — куда более ограниченная, чем даже китайская. Сеть управляется правительством и практически не связана с внешним миром.

По словам Рашиди и директора интернет-анализа в Kentik Дага Мадори, это может означать, что интернет в прежнем виде может исчезнуть в Иране навсегда. "Они готовятся к долгосрочной перспективе", — сказал Мадори.

По данным Filterwatch, выход в глобальный интернет станет привилегией для чиновников и прошедших проверку граждан, а всем остальным оставят лишь национальную сеть, полностью контролируемую государством.

Власти Ирана приняли решение отключить интернет по всей стране 8 января на фоне массовых акций протеста, которые начались 28 декабря 2025 года. МИД Ирана заявлял, что массовые акции протеста в стране организовали США и Израиль.