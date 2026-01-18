В Екатеринбурге мужчина жестоко избил подростка, катавшегося с горы на снегокате

Катания с горы Уктус в Екатеринбурге закончились разборками. Мужчина избил 13-летнего подростка за то, что тот неудачно скатился со склона на снегокате.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, сегодня 13-летний подросток вместе с другом катались на снегокатах на горе. Во время спуска с горы подросток наехал на женщину, из-за чего она упала.

После этого мужчина, стоявший рядом с женщиной, ударил парня кулаками по голове и туловищу. Подростку пришлось обратиться в больницу, добавили в прокуратуре.

Мать пострадавшего сообщила, что травмы оказались достаточно тяжелые: ребенок получил перелом носа, черепно-мозговую травму и множественные ушибы рук, когда пытался закрыть лицо руками.

Прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту произошедшего.