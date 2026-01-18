18 Января 2026
Политика За рубежом
Фото: AFP / Carlos Jasso

Власти Ирана подтвердили гибель 5 тысяч человек в ходе протестов

Не менее 5 тысяч человек, в том числе около 500 сотрудников силовых структур, погибли в ходе протестов в Иране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя власти.

"Власти подтвердили гибель по меньшей мере 5 тысяч человек, включая около 500 сотрудников сил безопасности", – заявил агентству иранский чиновник.

Он подчеркнул, что ответственность за гибель мирных жителей лежит на "террористах и вооруженных мятежниках".

Источник также отметил, что самые ожесточенные столкновения и наибольшее число жертв пришлись на курдские районы на северо-западе страны, где ранее уже фиксировалась активность сепаратистских группировок.

Протесты в Иране начались 28 декабря из-за рухнувшего курса местной валюты. Демонстрации переросли в масштабные митинги с политическими требованиями. На фоне митингов полиция республики сообщала о диверсантах, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США и Израиль спровоцировали "террористическую войну" в Иране. Ответственность за гибель протестующих лежит на "прозападных провокаторах, создающих плацдарм для американского вторжения", уверены в Тегеране.

Теги: Иран, протесты


