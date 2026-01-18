В России не будут строить ВСМ от Москвы до Владивостока

В России не планируется строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Владивостоком, об этом заявил в интервью ТАСС глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Он отметил, что высокоскоростного поезда из Москвы во Владивосток точно не будет, поскольку ВСМ эффективнее самолета на расстоянии до 1500 км.

При этом, как указал министр, рассматриваются другие возможные маршруты скоростных поездов на востоке страны, в том числе, между Хабаровском и Владивостоком или Новосибирском.

Напомним, в настоящее время идет строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Запуск магистрали и начало движения запланированы на 1 апреля 2028 года. Новая трасса с пассажиропотоком 23 млн человек в год станет первой из пяти планируемых ВСМ, которые соединят столицу с Казанью и Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.