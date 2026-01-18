Паслер анонсировал стройку термального комплекса на озере Балтым

Строительство на озере Балтым круглогодичного термального комплекса с апарт-отелем в неорусском стиле анонсировал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Туристический объект появится к 2028 году, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Соглашение о строительстве объекта было подписано в рамках выставки "Иннопром-2025".

"Реализует проект компания "Березовая роща" при сопровождении Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области. Инвестиции в строительство нового термального комплекса с апарт-отелем составят свыше 1 млрд рублей", — сказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Термальный комплекс одновременно сможет принять до 400 человек, а в апарт-отеле "Балтымские термы" планируется создать 80 номеров. При строительстве будут использованы характерные для промышленного Урала элементы, а треугольные фронтоны и самовары дадут новое прочтение "неорусскому стилю".

В термальном комплексе установят малахитовый хаммам, медную баню, а декоративные элементы дадут отсылки к местному колориту.

Ранее общественники и ученые выступили против проекта компании "Березовая роща", которая хочет построить на берегу Балтыма, на территории около "Огонь пляжа", 200 четырехэтажных многоквартирных домов для заселения 1 тыс. 200 человек.