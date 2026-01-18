18 Января 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба судов Свердловской области

Уральского медиаменеджера отправили в СИЗО по обвинению в нападении на бывшую жену 

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга со второго раза избрал меру пресечения главному редактору "Ермак-Медиа" Николаю Ермакову. Его заключили под стражу по 11 марта 2026 года включительно. Мужчину обвиняют в нападении на бывшую супругу по статье "Покушение на организацию убийства, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Вопиющий инцидент произошел ранним утром 12 января на спуске в паркинг ЖК комфорт-класса на бульваре Владимира Белоглазова. "Скорую" и полицию вызвали соседи: они наткнулись на пострадавшую, которой плеснули в лицо кислотой. Пострадавшая с ожогами была доставлена в больницу. Сообщалось, что за нападением на екатеринбурженку якобы мог стоять ее экс-супруг. По крайней мере, сама потерпевшая считает, что нападение организовано бывшим сожителем.

Женщина рассказала журналистам, что после аварии, случившейся несколько лет назад, Николай Емраков якобы стал вести себя неадекватно. В феврале 2025 года он, заподозрив жену в измене, избил ее и снял на видео, которое потом разослал друзьям. После этого женщина собрала вещи, забрала троих дочерей (взрослый сын остался с отцом) и ушла. После попыток все уладить с семейным психологом, 17-летний брак был окончен.

В самом "Ермак-Медиа" заявляют о непричастности Ермакова к этому инциденту и о том, что у него якобы было алиби – в то время, когда произошло нападение на его бывшую супругу, он забирал сына из школы.

Ранее, во время заседания 15 января, Орджоникидзевский районный суд не стал избирать меру пресечения Николаю Ермакову и продлил срок задержания обвиняемого на срок 72 часа для предоставления следствием дополнительных доказательств. Сегодня, 18 января, суд принял решение отправить его в СИЗО.

Теги: Николай Ермаков, нападение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

