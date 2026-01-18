Во Франции составили резолюцию о выходе страны из НАТО из-за США

Вице-президент Национального собрания Франции и депутат от левой партии La France Insoumise (LFI) Клеманс Гетте стала инициатором резолюции, которая призывает к выходу Франции из НАТО из-за разногласий с США. Об этом она заявила газете Berliner Zeitung.

По ее словам, выход страны из НАТО давно является позицией Франции, но вопрос принял особую актуальность из-за "сознательного решения Соединенных Штатов Америки официально вернуться к неприкрытой имперской политике". Гетте объяснила, что эта политика обоснована в новой стратегии национальной безопасности США.

В подтверждение Гетте привела несколько примеров, среди которых похищение венесуэльского президента Николаса Мадуро, угрозы аннексии Гренландии, а также "хищнические торговые соглашения", которые, по ее словам, навязаны Евросоюзу под давлением. Кроме этого, она отметила требование США к странам НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Таким образом, Гетте считает, что США "официально освобождают себя от международного права и механизмов коллективной безопасности" и фактически "присваивают статус вассала ЕС". В связи с этим нужно принять это к сведению и "больше не рассматривать Соединенные Штаты как союзников", добавила она.

Членство Франции в НАТО подвергает страну риску и может втянуть в конфликты, противоречащие ее интересам, принципам и международным обязательствам. По мнению Гетте, выход из НАТО позволил бы Франции "восстановить свою военную и дипломатическую независимость и снова стать неприсоединившейся державой".

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о введении Соединенными Штатами Америки пошлин для стран Старого света из-за Гренландии. Пошлины вводятся на все товары, направляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Соединенного Королевства, Нидерландов и Финляндии. Пошлины будут взимать до тех пор, пока не пройдет сделка по приобретению Гренландии, отметил Трамп.

По мнению лидера США, создаваемая Вашингтоном система ПРО "Золотой купол" будет эффективна только в случае присоединения Гренландии к США.