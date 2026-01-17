В Коми по делу о взрыве гранаты в здании МВД задержан глава центра профподготовки

В Сыктывкаре по делу о взрыве в здании МВД задержан начальник Центра профессиональной подготовки регионального УМВД.

Следователи получили данные о превышении начальником Центра должностных полномочий. По версии следствия, он в нарушение техники и правил безопасности разрешил проводить занятия в актовом зале. Он знал, что там идёт ремонт и лежат легковоспламеняющиеся и строительные материалы. 15 января во время занятия преподаватель привёл в действие учебно-имитационную гранату. Начался пожар, пострадали 20 слушателей центра. Начальника центра попал под "уголовку" по статье "Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Он задержан, вскоре его могут арестовать. Преподаватель Центра отправлен под домашний арест, сообщает управление СКР по Коми.

Ранее в Следственном комитете возбудили уголовное дело о халатности "по факту хлопка" в одном из административных зданий регионального МВД. Минздрав региона заявлял, что четверо пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.