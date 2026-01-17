Москалькова: Условия возвращения 12 курян неприемлемы для России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сочла, что Киев ставит невыполнимые условия освобождения находящихся на Украине жителей Курской области.

По её мнению, ставят те условия, которые российская сторона выполнить не может. Киев предлагает "репатриировать" украинцев, находящихся под следствием и обвиняемых в преступлениях против России. Именно в силу таких обстоятельств разговор о возвращении курян на родину длится уже больше девяти месяцев, пишет РИА Новости.

Сегодня, 17 января 2026 г., Москалькова работает в Женеве. Там проходят различные мероприятия, где участвует омбудсмен, среди них - встреча с главой Бюро Центрального агентства по розыску (ЦАР) Международного Комитета Красного Креста Душаном Вуяшанином.