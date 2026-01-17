В Петербурге суд расторг кредитный договор, заключённый под влиянием мошенников

В Санкт-Петербурге расторгнут кредитный договор, заключённый под влиянием мошенников. Так решил суд.

В апреле-мае 2024 г. телефонные мошенники заставили 71-летнего жителя Петербурга поэтапно совершить ряд сомнительных действий. Пенсионер заключил кредитный договор на 2 млн руб., а полученные деньги перевёл на указанный аферистами счет.

Возбуждено уголовное дело. Согласно заключению комплексной амбулаторной судебной экспертизы, пострадавший не понимал значение своих действий, не мог руководить ими и оказывать сопротивление.

Прокуратура Фрунзенского района северной столицы направила в суд заявление в интересах пенсионера о признании кредитного договора недействительным, применении последствий недействительности сделки в виде аннулирования долга. Требования удовлетворены, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.