Глава офиса президента Украины прибыл в США

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* прибыл в США.

"Вместе с Рустемом Умеровым и Давидом Арахамией будем иметь важный разговор с американскими партнёрами относительно деталей мирного соглашения. Запланирована совместная встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом", - написал Буданов* в своём telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, назначая Буданова* главой своего офиса, сообщил, что он имеет специальный опыт на различных направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

* Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга