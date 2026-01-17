В двух регионах России предотвращены теракты против госслужащих

В двух регионах России, Кабардино-Балкарии и Хабаровском крае, предотвращены теракты. Их жертвами могли стать представители органов госвласти и правоохранительной системы

Злоумышленники готовили нападение, во время которого планировали применить зажигательные и самодельные взрывные устройства (СВУ). Задержаны гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона (1995 г.р.), планировавший поджог административного здания Хабаровского края, и житель Кабардино-Балкарии (2009 г.р.), готовивший покушение на сотрудников полиции Нальчика. Их подготовку к атакам курировали представители террористической организации.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Приготовление к совершению террористического акта", "Участие в деятельности террористической организации". Подозреваемые арестованы, сообщает центр общественных связей ФСБ России.