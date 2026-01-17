17 Января 2026
Спорт
Фото: Christopher Pike / Getty Images

Бывшая первая ракетка России Касаткина стала гражданкой Австралии

12-я ракетка мира Дарья Касаткина получила австралийское гражданство.

Бывшая первая ракетка России выложила в своём аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото с сертификатом о присвоении гражданства Австралии. Подписала она его так: "Официально австралийка. Счастлива, благодарна и свободна".

С 31 марта 2025 г. Касаткина официально представляет в WTA-туре Австралию. По её словам, данное решение далось ей непросто. На счету спортсменки – девять выигранных турниров WTA (восемь из которых – в одиночном разряде). Касаткина несколько лет была первой ракеткой России, позже в общем рейтинге её опередила Мирра Андреева. В июле 2022 г. Касаткина совершила каминг-аут*, признавшись в нетрадиционной сексуальной ориентации.

*международное общественное движение ЛГБТ – экстремистская организация, запрещённая в России.

Теги: Дарья Касаткина, гражданство, Австралия


