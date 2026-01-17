Кличко призвал киевлян покинуть город

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что горожанам надо покинуть город. Причина – энергетическая ситуация в столице Украины.

Сейчас Киев снабжён электроэнергией лишь наполовину, кризис в отрасли является самым тяжёлым с февраля 2022 г., заявил Кличко в интервью Reuters. Мэр призвал жителей Киева покинуть город, если у них есть такая возможность, чтобы снизить нагрузку на его инфраструктуру. Сейчас украинской столице для обеспечения услуг 3,6 млн горожан требуется 1,7 тыс. мегаватт электроэнергии.

"Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромным дефицитом электроэнергии", - приводит РБК фрагмент интервью Кличко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике из-за ударов армии России по объектам энергетики в условиях холодов. Будет создан штаб по координации ситуации в Киеве. Также планируется максимально активизировать просьбы к западным странам о помощи и получении необходимого оборудования. Кроме того, Киев увеличит импорт электроэнергии на Украину. Комендантский час будет уменьшен, а число "пунктов незламности", где можно будет погреться и зарядить гаджеты, наоборот, вырастет, пообещал Зеленский.