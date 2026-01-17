Марина Влади сдала любовную переписку с Высоцким в Росархив

Любовная переписка актрисы и певицы Марины Влади и Владимира Высоцкого сдана в Росархив. Таково решение Влади.

При этом она попросила не публиковать письма при её жизни, и это право тайны личной жизни соблюдается, заявил в интервью РИА Новости глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

Сейчас Марине Влади 87 лет. Женой Высоцкого она была в 1970-80 гг. В 2025 г. исполнилось 45 лет со дня смерти исполнителя, а вскоре, 25 января 2026 г., исполнится 88 лет со дня его рождения.