Беспилотные поезда в РФ вводятся на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах

Беспилотные поезда в РФ вводятся поэтапно на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах, сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы Минтранса России.

Информация подготовлена к выставке беспилотных транспортных средств гражданского назначения, проходящей в Москве. РЖД запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3). Минтранс писал, что в 2026-2029 годах планируется оснастить системами такого уровня 139 электропоездов.

"Беспилотный электропоезд "Ласточка"… На данный момент пройдено более 150 тысяч километров. Поезд локализован на 90%. Внедрение производится поэтапно, на Октябрьской, Калининградской, Московской и Свердловской железных дорогах", - пишет Минтранс.

Применение этих электропоездов, продолжает министерство, поможет высвободить до 450 человек персонала.