Предполагаемый организатор убийства посла России в Анкаре работает в Канаде

Гражданин Турции Джемаль Караата, которого СМИ связывают с организацией убийства в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова, с 2022 года официально работает в Канаде психотерапевтом, сообщает РИА Новости, изучив данные регистрационных баз Канады.

Ранее в пятницу телеканал СNN Türk сообщал, что Караата, разыскиваемый турецкими властями, скрывается в Канаде под другим именем и избегает регистрации в органах безопасности.

Согласно канадским реестрам, Караата зарегистрирован под именем Салих Ада как практикующий психотерапевт и с сентября 2022 года имеет право на самостоятельную профессиональную деятельность. Караата проживает и работает в провинции Онтарио: в качестве мест практики указаны медицинские и консультационные учреждения в городах Уотерлу и Китченер.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован на месте. Карлову посмертно присвоили звание Героя России.

По делу об убийстве были предъявлены обвинения 28 подозреваемым.

Суд Анкары приговорил пятерых из них к пожизненному заключению, ещё несколько человек получили длительные сроки. Ряд фигурантов, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство.