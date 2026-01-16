16 Января 2026
Общество За рубежом
Фото: Olivier Morin / AFP / Getty Images

Трамп пригрозил торговыми рестрикциями странам, выступающим против притязаний Вашингтона на Гренландию

Президент США Дональд Трамп пригрозил торговыми рестрикциями странам, выступающим против притязаний Вашингтона на Гренландию, сообщают РИА Новости.

"Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся, потому что Гренландия нужна нам для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", — заявил он на мероприятии в Белом доме.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг острова экстраординарной с точки зрения международного права. Москва исходит из того, что Гренландия принадлежит Копенгагену.

Территория до 1953 года был колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009-м получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.

С начала второго президентского срока глава Белого дома не раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Он отказывался дать обещание не применять для этого военную силу и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее — Гренландия или сохранение НАТО.

После военной операции Штатов в Венесуэле в начале января Трамп стал все чаще говорить о планах на остров. На этом фоне жена замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро".

В среду главы МИД Дании и Гренландии провели переговоры с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Позицию США по вопросу острова изменить не удалось.

Перед встречей Трамп потребовал от Дании "убраться" из Гренландии. Президент США также призвал НАТО помочь Вашингтону получить остров. По его мнению, в противном случае он может достаться России или Китаю.

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на неприемлемость ссылок на некую "активность" Москвы и Пекина вокруг Гренландии в качестве повода для обострения.

Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы Соединенных Штатов окажутся реальными. На днях на остров стали прибывать военные из европейских стран, однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что это не повлияет на планы Трампа.

Теги: Гренландия, Трамп, США, санкции, пошлины


