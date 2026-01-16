В Перми прокуратура заставила коммунальщиков убрать опасные снежные заносы с улиц

Прокуратура Свердловского района Перми проверила состояние дорог и тротуаров после обращений жителей, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Проверка прошла на улицах Бродовский тракт, Куйбышева, Василия Васильева, Героев Хасана, Солдатова и других. Вместе со специалистами ГИБДД прокуроры обнаружили, что на проезжей части, тротуарах и остановках скопился рыхлый снег толщиной более 5 сантиметров. Это создавало опасность для водителей и пешеходов, а также нарушало нормативы зимнего содержания дорог.

По результатам проверки прокурор внес представление руководителю муниципального учреждения "Пермблагоустройство". После этого нарушения были устранены — снег убрали.

Кроме того, материалы проверки направлены в ГИБДД для решения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности за ненадлежащее содержание дорог.