Роспотребнадзор одобрил не все крещенские купели Екатеринбурга

Роспотребнадзор проверил крещенские купели Екатеринбурга. Одобрение ведомства получили не все из них.

По данным городской администрации, в 2026 году согласованный перечень купелей в уральской столице выглядит так:

Академический район

чан на территории Благовещенского Храма Святых Божьих строителей (улица Вильгельма де Геннина, 61).

Кировский район

купель на озере Шарташ, территория семейной базы отдыха "Мыс Рундук" (улица Отдыха, 25);

купель на озере Шарташ, территория базы отдыха "Каменный пляж" (улица Отдыха, 107);

две купели на озере Шарташ, пожарная часть №4 ОФПС МЧС России (улица Проезжая, 110).

Октябрьский район

две купели на водоеме "Талые воды" (Новокольцовский тракт, 10 километр);

купель на Мало-Истокском водохранилище (улица Трактовая, 15).

Специалисты провели лабораторные исследования воды в крещенских купелях на соответствие нормативам. Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, в Екатеринбурге качество воды соответствует гигиеническим требованиям в следующих купелях: это водоем "Талые воды"; озеро Шарташ (ул. Отдыха, 25; ул. Отдыха, 107; ул. Проезжая, 110).

