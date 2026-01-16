Защита Чичваркина* полагает, что он не уведомлен о своём уголовном деле

Защита бизнесмена Евгения Чичваркина* полагает, что он не уведомлен так, как полагается, о своём уголовном деле. Речь в нём идёт о распространении фейков об армии России и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

"Чичваркин не уведомлен надлежащим образом о рассмотрении его дела. Это серьёзное процессуальное нарушение. Защита считает, что по этой причине рассматривать его дело нельзя", - сказала ТАСС адвокат Чичваркина*.

Чичваркин, бывший совладелец компании "Евросеть", в 2008 г. бежал в Великобританию. В январе 2009 г. ему заочно предъявили обвинение в похищении бывшего экспедитора "Евросети" Андрея Власкина. В 2011 г. с Чичваркина* сняли обвинение. В Россию он обещал вернуться, только когда сменится действующий политический режим.

* признан в России иностранным агентом