СМИ: Бывшего мэра Ивделя Владимира Михеля назначили советником Паслера

Бывший мэр Ивделя Владимир Михель назначен советником губернатора Свердловской области Дениса Паслера.

Об этом сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на источник в правительстве региона. Накануне.RU обратилось в департамент информполитики за официальным подтверждением информации.

Напомним, что полномочия Михеля в качестве главы Ивделя истекли в декабре 2025 года. Новым градоначальником избрали Игоря Суслова, занимавшего должность директора компании "Спецтехника".