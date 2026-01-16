Осужден виновник взрыва на НТМК

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор газовщику АО "ЕВРАЗ НТМК", допустившему взрыв на производстве.

Напомним, что в сентябре 2024 года газовщик доменной печи вместе с другими работниками производили запуск установки газокислородной смеси доменной печи №6. Осужденный запустил оборудование с пульта управления, после чего произошел взрыв и возгорание. Члены бригады, находившиеся в это время на площадке, получили телесные повреждения: одному из них причинен тяжкий вред здоровью, другой от полученных травм скончался на месте.

"Судом установлено, что газовщиком были допущены нарушения должностной инструкции, технологической инструкции и требований действующего законодательства в области промышленной безопасности, поскольку допущенные при запуске нарушения создали условия для образования в оборудовании взрывоопасной смеси", - сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Осужденный вину не признал, заявив, что им никаких нарушений допущено не было.

Суд же признал газовщика виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека" и назначил три года лишения свободы, которые были заменены тремя годами принудительных работ с удерживанием 10% заработка в доход государства. Сергей также лишен права заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, сроком на два года.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.