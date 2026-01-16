Прокуратура заинтересовалась коммунальной аварией в Арамили, где три дом остались без холодной воды

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку после того, как из-за коммунальной аварии в Арамили более 600 местных жителей остались без холодной воды.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного ведомства, авария произошла вечером 15 января в районе улицы Щорса. Прорыв на сетях водоснабжения приостановил подачу воды в три многоквартирных дома. Ремонтно-восстановительные работы запланированы на 16 января. Пока они ведутся, органы местного самоуправления организовали подвоз воды.

"Ситуация взята на контроль Сысертской межрайонной прокуратурой до полного устранения аварии и восстановления водоснабжения", - заявили в пресс-службе.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку тому, как местная администрация и АО "Водоканал Свердловской области", которое обслуживало эти сети, исполняли требования законодательства о водоснабжении населения. Также прокуратура проверит исполнение требований концессионного соглашения, своевременности проведения мероприятий по замене и обслуживанию сетей и рассмотрит вопрос о перерасчете жителям стоимости услуг водоснабжения за указанный период.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав граждан.