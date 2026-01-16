16 Января 2026
Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков назвал "позитивной эволюцией" призывы Макрона и Мелони к диалогу с РФ

Кремль заметил сигналы из Италии, Франции и Германии о необходимости диалога с Россией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если это действительно серьезно отражает стратегическое видение европейцев, то это позитивная эволюция их позиций", - цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что еще совсем недавно в Европе абсолютно исключали возможность какого-либо диалога с русскими, в заявлениях говорилось только о необходимости сокрушительного поражения России.

В последнее время некоторые лидеры стран ЕС открыто говорят о необходимости начать говорить с Россией. В частности, это предлагают президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Как пишет издание Politico, это означает, что в Европе собираются более настойчиво продвигать свои интересы на украинском направлении, что невозможно без прямого диалога с Россией. Если раньше в Европе занимали позицию игнорирования России, то теперь становится ясно, что это бессмысленно, прежде всего для самой Европы. Сам Макрон хочет быть если не посредником между РФ и США, то участником дискуссий.

песков, ес, россия


