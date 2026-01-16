Силовики задержали топ-менеджера одной из структур "Росатома"

Силовики задержали топ-менеджера "Атомстройэкспорта" Михаила Щербака – он работает в "дочке" "Росатома" директором по капитальному строительству. По данным Shot, мужчину подозревают в финансировании ВСУ. Сообщается, что до трудоустройства в "Атомстройэкспорт" он был заместителем главы администрации закрытого города Сарова.

В "Росатоме" заявили, что в курсе "следственных действий компетентных органов" в отношении Щербака. Там отметили, что оказывают силовикам "необходимое содействие".

"Атомстройэкспорт" (АО АСЭ) — управляющая компания инжинирингового дивизиона "Росатома", занимается проектированием и строительством АЭС в России и за рубежом. Компания реализует проекты по сооружению атомных электростанций большой мощности, включая работы по выбору площадки, разработке документации, строительно‑монтажным работам и поставкам оборудования; около 80 % ее портфеля заказов составляют зарубежные проекты.