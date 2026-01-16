В Перми временно закрыли школу №109 из-за опасности обрушения

В Перми временно закрыли школу №109 на улице Мира, 4 из-за опасности обрушения, сообщает корреспондент Накануне.RU.

Причиной стала активная подвижка грунта под зданием после резких перепадов температуры, что привело к увеличению трещин в стенах. Чтобы не рисковать безопасностью детей, власти приняли решение о закрытии учреждения.

Учёба для учащихся не отменяется, их распределят по другим школам. Младшие классы будут заниматься в детском саду "Калейдоскоп", ученики 5–7-х классов перейдут в школу "Петролеум+", а старшеклассники (8–11-е классы) продолжат обучение в гимназии № 1.

В мэрии сообщили, что в школе проведут техническую экспертизу, которая определит необходимый объем работ и сроки их выполнения. До завершения проверки здание будет закрыто.

Прокуратура Индустриального района Перми организовала проверку по факту неудовлетворительного технического состояния школы. Надзорное ведомство с привлечением специалистов проверит соблюдение градостроительного законодательства и оценит действия ответственных лиц в части обеспечения безопасных условий обучения и соблюдения прав детей на образование.