Сенатор Кутепов предложил увеличить в 100 раз пошлину за регистрацию товарного знака для ушедших их России компаний

Сенатор Андрей Кутепов предложили в сто раз повысить госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран. С таким обращением он выступил в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике отмечает, что повышение будет временным и направлено оно на защиту интересов российских производителей.

"Российские организации и предприниматели создают новые продукты, регистрируют товарные знаки и затрачивают колоссальные средства на продвижение своей продукции и закреплению ее на рынке в сложных экономических условиях", - цитирует Кутепова РИА Новости.

На протяжении последних лет многие ушедшие с российского рынка компании действительно периодически продлевают или перерегистрируют товарные знаки в РФ. Российскими СМИ это подается как признак скорого возвращения компаний. Однако, как отмечают эксперты, это делается для защиты товарного знака от подделок и "клонов". Делают так все: от производителей одежды до автоконцернов.