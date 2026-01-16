16 Января 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сенатор Кутепов предложил увеличить в 100 раз пошлину за регистрацию товарного знака для ушедших их России компаний

Сенатор Андрей Кутепов предложили в сто раз повысить госпошлину за оформление товарного знака для компаний из недружественных стран. С таким обращением он выступил в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике отмечает, что повышение будет временным и направлено оно на защиту интересов российских производителей.

"Российские организации и предприниматели создают новые продукты, регистрируют товарные знаки и затрачивают колоссальные средства на продвижение своей продукции и закреплению ее на рынке в сложных экономических условиях", - цитирует Кутепова РИА Новости.  

На протяжении последних лет многие ушедшие с российского рынка компании действительно периодически продлевают или перерегистрируют товарные знаки в РФ. Российскими СМИ это подается как признак скорого возвращения компаний. Однако, как отмечают эксперты, это делается для защиты товарного знака от подделок и "клонов". Делают так все: от производителей одежды до автоконцернов.

Теги: андрей кутепов, товарный знак, бренд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

