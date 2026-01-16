Россия не претендует на Гренландию - посол РФ в Дании

Россия не претендует и не собирается претендовать на остров Гренландия, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин.

"Россия не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями, не занимается их шантажом и не претендует на захват их территории", - цитирует дипломата ТАСС.

Посол также отметил, что и в самой Дании не считают, что Россия угрожает Гренландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что если Америка не аннексирует датский остров, то это обязательно сделают Россия или даже Китай. Какими аргументами эти страны воспользуются, чтобы претендовать на Гренландию, - Трамп не сообщил.