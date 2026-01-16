Путин обсудил с Нетаньяху Иран

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Одной из тем разговора стало положение дел на Ближнем Востоке и ситуация вокруг Ирана. Владимир Путин изложил принципиальные подходы в пользу активизации политико-дипломатических шагов в интересах обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

Подтверждена готовность российской стороны и впредь предпринимать соответствующие посреднические усилия, содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных государств. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля.