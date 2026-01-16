16 Января 2026
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба УрФУ

Над Пермским краем заметили огненный шар

Над Пермским краем заметили огненный шар. Видео появилось в паблике "Пермь активная", передает корреспондент Накануне.RU.

Шар заметили на трассе Пермь — Краснокамск.

Properm со ссылкой на специалиста планетария Виталия Францева, сообщает, что это явление похоже на сгорание в плотных слоях атмосферы искусственного спутника Земли.

"На начало 2026 года на орбите находится более 11 тыс. действующих спутников, при этом их число растет, в основном за счет крупных группировок для интернета, таких как Starlink. Общие планы компании SpaceX включают до 35 тыс. Но есть и другой вариант, это мог быть железосодержащий метеорит".

Руководитель астроклуба "Телескоп" Сергей Полищук заявил, что на видео яркий болид: метеороид ворвался в атмосферу Земли и сгорел.

"На нашу планету падает каждые сутки несколько десятков тонн космического вещества в разные регионы. Нам повезло - мы увидели подобное событие. Это точно не Crew Dragon. Вход в атмосферу космических аппаратов так не выглядит. Более того, космический корабль уже приводнился в Тихом Океане почти сутки назад, а не разрушился над Уралом", - отметил он.

