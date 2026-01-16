У россиян растет спрос на отогрев, "прикуривание" и буксировку машин

На фоне обильных снегопадов по всей стране у россиян вырос спрос на автоуслуги – в полтора раза, согласно данным "Авито". Стали более популярными буксировка, отогрев, выездной шиномонтаж. Последний вырос в популярности больше всего – на 81%, это данные платформы "Авито".

"На 61% вырос спрос на прикуривание авто — у некоторых машин успели сесть аккумуляторы, пока они стояли в сугробах. В среднем прикурить авто обходится в 1 тыс. руб. Тройку лидеров роста спроса замыкает буксировка — интерес к этой услуге вырос на 57% за год", - рассказали авторы исследования.

На 55% растет спрос на замену аккумулятора, эта услуга особенно популярна там, где были сильные холода. Там же растет и спрос на отогрев. А еще растет спрос на доставку топлива в дороге.

"Объем предложения услуг по помощи на дороге за год также вырос — на 43%. По приросту лидирует выездной шиномонтаж — его стали предлагать чаще в два раза. Также в топ-5 — отогрев авто (+30%), буксировка (+22%), замена или зарядка аккумулятора (+22%) и прикуривание авто (+19%)", - сообщили в "Авито".