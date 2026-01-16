Польша перестанет быть членом Оттавской конвенции, касающейся противопихотных мин

Польша перестанет быть частью Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин.

Выход случится 20 февраля. Об этом сообщил в эфире радиостанции Radio Zet замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик, пишет ТАСС.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Конвенция была подписана 3 декабря 1997 г. в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999-го. К конвенции присоединились 163 страны.