Школьники подвергаются травле в интернете, сообщили учителя

73% учителей сообщили, что их ученики сталкиваются с травлей в интернете. Такие результаты показал опрос участников курса "Цифровая гигиена: как обучать детей безопасности в интернете" от платформы "Знание.Академия". Было опрошено 3 тыс. педагогов.

Среди самых распространенных интернет-угроз 53% отметили сознательные провокации, 40% - публикацию личных данных без согласия, 38% - агрессивные перепалки в переписке. Уровень общей опасности цифровой среды для школьников учителя оценили высоко - в среднем на 3,6 балла из 5, причем от возраста учителей это почти не зависит, все отмечают высокую опасность погружения детей в сеть.

Учителя уверены, что дети не соблюдают в должной мере правила безопасного поведения в интернете - в среднем только на 3,1 балла из 5.

Перед новогодними каникулами Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает наделение Правительства полномочиями ограничивать доступ детей в интернет. Судя по тексту документа, провайдеров, вероятно, обяжут следить за тем, чтобы каким-то образом "привязать" несовершеннолетних к номеру телефона, с которого они регистрируются в соцсетях. Также говорится о том, что Правительство "устанавливает особенности доступа к информации... для пользователей сети "Интернет", являющихся несовершеннолетними". Многие говорят о том, что до определенного возраста детям вообще нужно запретить соцсети.