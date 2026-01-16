16 Января 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Инвалид из Екатеринбурга уже 20 лет судится с МВД за оплату массажа и лекарств

В Екатеринбурге инвалид I группы 20 лет судится в ГУ МВД России по Свердловской области за оплату массажа и лекарств. Подробнее об этой истории сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Зимой 2005 года на Елену с крыши здания свердловской полиции упала глыба льда, что привело к тяжелым последствиям - ограничению жизнедеятельности со снижением способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению и трудовой деятельности. В августе 2006 и 2021, а также июне 2023 года суды устанавливали факт того, что Елена нуждается в восстановительном лечении по индивидуальной программе реабилитации инвалида, в том числе и в лечебном массаже не менее четырех раз в год.

При этом, каждый раз екатеринбурженка сталкивается с тем, что в рамках ОМС она не может проходить эту процедуру на дому. Все это время она оплачивала массаж из собственного кармана, как и лекарства, назначаемые врачом, ведь они также не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов. После этого Елене приходилось каждый раз подавать в суд для взыскания потраченных средств с областного ГУ МВД.

В 2025 году она снова обратилась в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга с иском к ГУ МВД России по Свердловской области о взыскании ущерба. Она просила взыскать с ответчика расходы за 2 года: на медицинский массаж в размере 214 тыс. рублей, на приобретение лекарственных средств – 266 тыс. 943 рубля, а также на оплату услуг представителя – 20 тыс. рублей.

Суд иск удовлетворил в полном объеме, а также взыскал с полиции госпошлину в доход местного бюджета – 14 тыс. 523 рубля. Однако ответчик с таким решением не согласился, потребовав уже в Свердловском областном суде и вовсе полностью отказать инвалиду в удовлетворении иска.

Суд рассмотрел материалы дела и согласился отказать только уплате госпошлины, однако региональное ГУ МВД обязано выплатить екатеринбурженке всю запрашиваемую ею сумму.

Теги: Екатеринбург, МВД, инвалид, суд, массаж, лекарство


