Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре задержали полицейского, помогавшего преступному сообществу регистрировать мигрантов

Пресечена деятельность преступного сообщества в Ханты-Мансийске, обеспечивавшего незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома Югры.

Изначально в уголовном деле фигурировали 10 лиц, четверо из которых являются мигрантами. На сегодняшний день в деле появились новые фигуранты.

Ранее сообщалось, что житель Ханты-Мансийска вместе с супругой создал преступное сообщество, участники которого в период с 2022 года по 2024 год за денежное вознаграждение от иностранных граждан способствовали организации их незаконного пребывания на территории России.

Фигуранты обеспечивали подготовку и предоставление в уполномоченные государственные органы документов, содержащих недостоверные сведения о трудоустройстве и месте пребывания иностранных граждан, что способствовало фиктивной постановке на учет по месту пребывания свыше 330 иностранцев.

Кроме того, обвиняемые организовали работу языкового центра, где проводили фиктивные экзамены на знание русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации, а также обеспечивали выдачу иностранцам сертификатов, необходимых для получения патентов, разрешающих пребывание в России.

В ходе расследования уголовного дела следователи во взаимодействии с сотрудниками УМВД России по ХМАО-Югре установили причастность к деятельности преступного сообщества сотрудника органов внутренних дел. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, обвиняемый передавал участникам преступного сообщества информацию о планируемых органами внутренних дел рейдах в отношении мигрантов, а также не документировал выявляемые им факты фиктивной регистрации иностранных граждан.

Кроме того, задержан и также заключен под стражу житель Ханты-Мансийска, который в интересах преступного сообщества вступил в сговор с директором частной медицинской клиники с целью оформления медицинских заключений иностранным гражданам без фактического проведения медосвидетельствований. В результате преступных действий более 300 мигрантов были обеспечены фиктивными медицинскими заключениями.

Всего на сегодняшний день в уголовном деле фигурируют 12 лиц, пятеро из которых являются уроженцами иностранного государства и имеют двойное гражданство.

В зависимости от роли и степени участия каждому фигуранту предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).

В отношении мигрантов принимаются меры по аннулированию фиктивных регистраций по месту пребывания на территории РФ, а также аннулированию полученных патентов и сертификатов о знании русского языка.

Теги: мигрант, полицейский, уголовное дело


