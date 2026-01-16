Гособвинение попросило не лишать свободы водителя трамвая, из-за которой пенсионер лишился ноги

Гособвинение обратилось в Верх-Исетский суд Екатеринбурга с просьбой избрать водителю трамвая №19 Наталье Жижуловой наказание, не связанное с лишением свободы. Напомним, что по ее вине пенсионер лишился ноги.

Как передает ЕАН слова адвоката пострадавшего Софьи Копыловой, прокурор предложил назначить обвиняемой ограничение свободы на два года и запрет на управление транспортом на 2,5 года. Также гособвинение просит суд быть разумным в удовлетворении иска о компенсации.

Напомним, что ДТП произошло 13 сентября прошлого года, когда 84-летний Геннадий Лобов выходил из трамвая на остановке "Птичий рынок". Водитель трамвая начал движение от остановки, не убедившись в завершении посадки и высадки пассажиров. В результате пенсионер, не успев покинуть салон, упал на проезжую часть. После этого трамвай на него наехал, а мужчина лишился ноги.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Жижулова признала вину, а защита пенсионера потребовала взыскать компенсацию в размере 3 млн рублей. Адвокат также отмечала, что пострадавший ранее ухаживал за своей женой, но теперь даже на улицу выйти не может.