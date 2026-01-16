Прокуратура разберется, кто и зачем избил 15-летнюю школьницу в Екатеринбурге

Прокуратура организовала проверку после новостей об избиении 15-летней школьницы в Екатеринбурге группой сверстников.

Инцидент произошел 10 января во дворе дома на Татищева. По данным СМИ, девочку обманом выманили на улицу, завели за трансформаторную подстанцию, где компания из 19 человек начала наносить ей удары. Остановить избиение смог прохожий, который проезжал мимо. Школьницу доставили в больницу, где ей оказали медпомощь. К счастью, серьезных травм она не получила и госпитализация не потребовалась.

Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе ведомства.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Проведение расследования находится на контроле прокуратуры района.