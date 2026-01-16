На Запорожье из-за атаки ВСУ без электроэнергии остались более 76 тысяч жителей

Отключение электроснабжения произошло в результате атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру. Обстановка остается напряженной из‑за высокой дроновой активности, сообщает Минэнерго Запорожской области.

Полностью отключены сёла Зеленый Гай, Подгорное, Широкое. Частично электроэнергия отключена в сёлах Великая Знаменка, Новое и городах Васильевка, Каменка‑Днепровская, Бердянск.

В Запорожской области зафиксировано без электричества остаются 76 тыс. 141 житель.



