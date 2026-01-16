На Крещение в Нижнем Тагиле будет всего одна официальная купель

В этом году на Крещение в Нижнем Тагиле будет организована всего одна официальная купель. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, единственным официальным местом крещенских купаний станет прорубь в районе клуба "моржей" МАСОУ "Спартак" на акватории Тагильского пруда. В администрации уверяют, что лед там достаточно прочный и проблем с подходом к проруби не будет.

"Хочу обратить внимание верующих, что в этом году ни в сельских населенных пунктах, ни на территории внутригородских водоемов больше купелей организовано не будет. Выявленные несанкционированные купели будут ликвидировать", - заявил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Официально в 2026 году крещенские купания будут проводиться 19 января с 8 до 22 часов. Освящение воды в тагильской иордани планируют провести в полдень.