Трамп не считается лауреатом Нобелевской премии мира – Нобелевский комитет

Норвежский Нобелевский комитет (присуждает Нобелевскую премию мира) заявил, что от передачи медали лауреата Дональд Трамп не стал обладателем этой награды.

Ранее нобелевский лауреат премии мира 2025 года Мария Корино Мачадо вручила свою награду президенту США Дональду Трампу. Она является одним из лидеров венесуэльской оппозиции и считает, что похищение Трампом президента Венесуэлы Николаса Мадуро пошло ее стране на пользу.

"Как только Нобелевская премия объявлена, ее нельзя отменить, разделить или передать другим лицам. Решение является окончательным и остается в силе на все времена… Медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Мачадо, передавая свою награду Трампу, заявила: "200 лет назад генерал Лафайет передал президенту США медаль с изображением Джорджа Вашингтона для Симона Боливара, и Боливар всегда бережно хранил ее. Ровно 200 лет спустя народ Боливара возвращает Вашингтону медаль в знак признания.

Трамп считает, что достоин Нобелевской премии мира, он даже был номинирован в минувшем году – за миротворческие усилия на Ближнем Востоке.