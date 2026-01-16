Прокуратура Сургута заставила компанию депутата выплатить многомиллионный зарплатный долг

Прокуратура Сургута добилась погашения долга по зарплате перед 495 работниками на сумму более 33 млн рублей, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Проверка была проведена в акционерном обществе Специализированный застройщик "ДСК-1", учредителем которой является депутат думы Югры, лидер югорских эсеров Михаил Сердюк. Установлено, что у компании образовалась задолженность перед сотрудниками за сентябрь, октябрь и ноябрь 2025 года, а также по выплатам при увольнении.

После вмешательства прокуратуры руководство компании полностью выплатило все причитающиеся работникам средства. Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации и вынесло постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за невыплату заработной платы. Оно находится на рассмотрении.