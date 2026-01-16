Военный суд допросил исполнителей теракта в "Крокусе"

2-й Западный окружной военный суд закончил допрос четверых главных фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Накануне суд приступил к оглашению письменных показаний одного из трех предполагаемых поставщиков оружия для стрелявших в "Крокусе", так как подсудимый отказался отвечать на вопросы гособвинителя, суда или адвокатов потерпевшей по делу стороны.

Ранее сообщалось, что исполнитель теракта в концертном зале "Крокус сити холл" Шамсидин Фаридуни незаметно подсыпал наркотическое вещество трем своим подельникам. У трех стрелков нашли наркотики в крови, но у Фаридуни не обнаружили. Также стало известно, что правоохранители считают Фаридуни "самым жестоким и хитрым" исполнителем теракта в "Крокусе". Объявленный в розыск куратор террористов под псевдонимом Сайфулло приказал исполнителям во всем слушаться Фаридуни.