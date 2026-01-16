16 Января 2026
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

На Украине разрешили выйти из СИЗО арестованному депутату Рады Дубинскому

Шевченковский районный суд Киева разрешил депутату Рады Александру Дубинскому выйти под залог в 33 млн гривен (около 60 млн рублей), хотя и продлил арест еще на 60 дней.

Дубинский сидел в СИЗО с ноября 2023 года. Он был арестован по подозрению в "госизмене". Суть обвинения так и осталась непонятной, следствие боле чем за два года не предъявило никаких доказательств. Сам он называет уголовное дело против себя политическим преследованием. Ему вменяли "расшатывание общественно-политической ситуации на Украине и дискредитацию государства на международной арене", в чем можно обвинить любого критика Зеленского. Дубинский был арестован вскоре после ареста олигарха Игоря Коломойского, с которым он считался связанным.

Депутат отметил, что огромная сумма залога не позволяет ему выйти из СИЗО, он поручил своим адвокатам готовить апелляцию. Однако признал, что это большой прорыв его юристов.

Сидя в камере, Дубинский регулярно ведет свой канал. После решения суда он поблагодарил судей за то, что они начали принимать правосудные решения - это общая маленькая победа в интересах всех политзаключенных Украины. Он связывает решение по себе со снижением политического давления на судей после увольнения "серого кардинала" Зеленского Андрея Ермака и главы СБУ Василия Малюка, которые непосредственно проводили все устные указания Зеленского. На Украине уже 55 тыс. политических процессов для того, "чтобы заставить общество молчать", утверждает депутат.

