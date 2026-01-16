БПЛА атаковали ЖК в Рязани, пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Рязанскую область, сообщил губернатор Павел Малков в телеграм-канале.

По его словам, повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий. Оценивается материальный ущерб.

Малков добавил, что в течение ночи над Рязанской областью уничтожено 22 БПЛА.

По данным Mash, дроны ВСУ атаковали многоэтажные дома в ЖК "Открытие" в Рязани. В результате в квартирах выбило окна, обрушились балконы, также поврежден фасад, задело припаркованные машины.