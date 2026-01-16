Стали известны детали смертельного ДТП под Североуральском

Сотрудники Госавтоинспекции собрали первичные материалы по факту смертельного ДТП, произошедшего на 118-м километре автодороги "Серов - Североуральск - Ивдель". Столкновение иномарки с большегрузом произошло накануне. Причиной могло послужить неудовлетворительное состояние дороги.

Выяснилось, что 48-летний водитель "Киа Серато" с 29-летним стаже вождения, двигался со стороны Североуральска в сторону Ивделя. В какой-то момент он допустил выезд на встречную полосу, где и влетел в грузовик "Хино".

Сам водитель иномарки и один из его пассажиров - 52-летний мужчина получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены в больницу. Второму пассажиру - 46-летнему жителю Челябинской области, находившемуся на заднем сидении, повезло меньше - он скончался на месте. Все трое направлялись на работу вахтовым методом в ХМАО - Югра и были пристегнуты.

30-летний водитель "Хино" - житель Верхней Пышмы с 11-летним стажем вождения и его пассажир в ДТП не пострадали. Водитель был трезв, а грузовик перевозил посылки из Ивделя в Екатеринбург.

"Госинспекторами дорожного надзора на данном участке были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, выразившиеся в наличии зимней скользкости в виде снежного наката. В отношении подрядной организации будет направлено представление об устранении недостатков. Также владельцу дороги будет рекомендовано обустройство шумовых полос для повышения безопасности", - рассказали в Госавтоинспекции.

Органы внутренних дел проводят расследование, по результатам которого установят все обстоятельства трагедии.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость постоянного контроля дорожной обстановки и своего физического состояния, особенно при движении по загородным трассам и на сложных участках дороги. При длительных поездках важно не допускать утомления, а при первых признаках снижения концентрации или сонливости немедленно принимать меры к остановке в безопасном месте для отдыха. Особую осторожность следует проявлять на извилистых участках пути, выбирая безопасный скоростной режим с учетом дорожных условий, обеспечивающий полный контроль над автомобилем, и строго соблюдая требования дорожных знаков и разметки.