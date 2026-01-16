Жительницу Нижнего Тагила осудили за хищение пособий на несуществующих детей

В Нижнем Тагиле вынесен приговор по делу о хищении детских пособий. Ущерб составил более 2,3 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась местная жительница Оксана Иванова. Расследование показало, что с 2019 по 2025 годы предприимчивая женщина организовала схему хищения бюджетных денег: нашла посредников, которые за вознаграждение оформили через ЗАГС Челябинска поддельные свидетельства о рождении на двух несуществующих детей.

Указав себя в документах матерью и зарегистрировав "детей" по своему месту жительства, она подала заявления на получение пособий и выплат, положенных многодетным и малоимущим семьям. На основе поддельных документов Иванова незаконно получала выплаты, похитив более 2 млн 312 тысяч рублей из бюджетов разного уровня.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Оксану Иванову виновной в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Ей назначено 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Также с тагильчанки взыскан полный материальный ущерб.