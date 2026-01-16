ФАС просят проверить стоимость воды и продуктов на АЗС

Федеральную антимонопольную службы России просят проверить цены на питьевую воду и товары первой необходимости на автозаправочных станциях.

Обращение на имя главы ведомства направили сенаторы. По их словам, их стоимость в сравнении с обычными магазинами может отличаться до 500%. Особенно острая ситуация на платных дорогах, где заправки как правило являются единственным торговым объектом на пути следования.

Парламентарии просят антимонопольную службу ввести на АЗС регулярный мониторинг цен на товары первой необходимости. Эксперты считают, что если запретить магазинам при заправках на этом зарабатывать, то их деятельность будет нерентабельной, сообщают "Известия".

Тем временем, в целях сдерживания роста цен на топливо в России нефтяным компаниям может быть вменена обязанность продавать 1% от производимого бензина и дизеля напрямую конечным потребителям — автозаправочным станциям, сельхозпроизводителям и промышленным предприятиям.